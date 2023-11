Axel Oliveira alcança o bronze em competição mundial de jiu-jitsu

Axel Oliveira, praticante da Associação Desportiva Fábio Santos, de Riachos, conquistou na sexta-feira, 3 de Novembro, o terceiro lugar do pódio no Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2023, que decorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O atleta tem 11 anos e competiu na categoria de 30 kg. O primeiro lugar do pódio foi alcançado por Nuramir Sariyev, do Cazaquistão e o segundo por Christian Salistino do Brasil.