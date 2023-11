CD Fátima é líder isolado do distrital de futebol

O Centro Desportivo de Fátima roubou a liderança ao Ferreira do Zêzere na dupla jornada da 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém disputada na primeira semana de Novembro.

O CD Fátima saiu da jornada dupla de 1 e 5 de Novembro como líder isolado do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, beneficiando da primeira derrota do Ferreira do Zêzere na prova, no terreno do Fazendense, por 1-0. A equipa de Fátima venceu o Coruchense (3-0) e o Torres Novas (0-1) nesta ronda dupla e chegou aos 22 pontos. Ferreira do Zêzere, Samora Correia e Abrantes e Benfica somam agora 20 pontos.

Resultados da 8ª jornada, disputada a 1 de Novembro: CD Torres Novas 5-0 Amiense; CD Fátima 3-0 Coruchense; SL Cartaxo 3-4 Moçarriense; Fazendense 1-0 Ferreira do Zêzere; Abrantes e Benfica 6-0 ADRC Vasco Gama; GD Forense 2-3 Salvaterrense; Samora Correia 3-1 Mação. O jogo Alcanenense - Atl. Ouriense foi adiado. Resultados da 9ª jornada, disputada a 5 de Novembro: Coruchense 3-0 SL Cartaxo ; Mação 0-1 Abrantes e Benfica; Amiense 1-3 Ferreira do Zêzere; Salvaterrense 1-2 Samora Correia; Moçarriense 1-2 Alcanenense; CD Torres Novas 0-1 CD Fátima; ADRC Vasco Gama 1-3 Fazendense; Atl. Ouriense 4-4 GD Forense.