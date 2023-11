Inscrições abertas para Trail do Zêzere

A 9º Edição do Trail do Zêzere decorre no dia 18 de Novembro, sábado, em Ferreira do Zêzere. O evento que conta com percursos entre os trilhos e caminhos junto ao rio Zêzere tem na sua organização o Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere e o município de Ferreira do Zêzere, patrocinadores e outras entidades. Vão existir várias provas com distâncias de 15, 21, 36 e 51 quilómetros, mas também uma caminhada de 15 quilómetros e três distâncias destinadas aos jovens até 15 anos de idade. As inscrições estão abertas até dia 10 de Novembro e podem ser feitas no site do evento.