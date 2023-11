Salvaterra apoia ida de ginastas ao mundial no Reino Unido

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Cinco atletas do Clube de Trampolins de Salvaterra vão ter ajuda financeira da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos para viajarem até Birmingham, no Reino Unido, para disputarem o Campeonato do Mundo de Trampolins, a realizar em Novembro. O apoio é de cerca de 4.700 euros e o protocolo foi aprovado na última reunião de executivo, a 18 de Outubro.