Sporting de Tomar na Liga dos Campeões de hóquei em patins

Equipa ribatejana venceu os três jogos do seu grupo na segunda fase de qualificação e está na maior competição europeia de hóquei em patins.

O Sporting de Tomar está apurado para a fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins ao vencer o seu grupo na segunda fase de qualificação, com três vitórias em três jogos. O mini-torneio foi disputado no passado fim de semana no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar e a equipa nabantina venceu o Germania Herringen (Alemanha) por 6-1, o Noia (Espanha) por 6-2 e o Valongo (Portugal) por 5-4.

Os dois primeiros classificados de cada grupo da segunda fase de qualificação apuraram-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e os dois últimos para a Taça da Europa. No caso do grupo B, para além do Sporting de Tomar, também o Valongo seguiu para a Liga dos Campeões.

Refira-se que o Sporting de Tomar está a ter um arranque de época de sonho, contando também por vitórias os cinco jogos já disputados para o campeonato nacional de hóquei em patins. Em Maio último tinha vencido pela primeira vez a Taça de Portugal, batendo o Sporting CP na final.