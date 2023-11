Feira Multissetorial de Amiais de Baixo divulgou potencialidades da freguesia

Quinta edição do certame contou com 37 expositores, gastronomia e muita música e animação

A V Feira Multissetorial de Amiais de Baixo decorreu de 1 a 4 de Novembro com a adesão de 37 expositores. Na zona de restauração puderam ser degustadas 13 sopas que participaram no VI Festival de Sopas, bem como outros pratos típicos da zona de Amiais de Baixo, freguesia do concelho de Santarém.

A inauguração decorreu a 1 de Novembro, no recinto de festas da freguesia, com a presença do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, do presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Joaquim Neto, e do presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo, Duarte Neto, entre outras individualidades. O presidente do município congratulou-se com a organização do certame “por uma comunidade que ano após ano demonstra a sua determinação e empenho, preponderantes para o desenvolvimento da economia local desta freguesia”. A Feira Multissetorial de Amiais de Baixo é organizada pela Comissão de Festas de Amiais de Baixo e conta com o apoio do município de Santarém e da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo.