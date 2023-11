Mostra gastronómica com azeite em destaque na Barquinha

A mostra gastronómica “À Mesa com Azeite” voltou às mesas de sete restaurantes do município de Vila Nova da Barquinha. A iniciativa, que cumpre a sua 23.ª edição, revelou a importância histórica do azeite num município onde houve já mais de duas dezenas de lagares a laborar, refere a autarquia em comunicado.

Os pontos fortes do evento foram a dinamização da restauração local, através da oferta de pratos típicos como as petingas no forno com azeite, o bacalhau à lagareiro ou a sopa de couve com feijão. Este ano houve a possibilidade de fazer visitas guiadas ao Lagar do Casalinho, na freguesia de Praia do Ribatejo, mediante agendamento prévio.