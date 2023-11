Abrantes apoia Cruz Vermelha na compra de viatura

O executivo da Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade, na reunião de 31 de Outubro, um apoio ao núcleo de Abrantes da Cruz Vermelha Portuguesa, no valor de 61.472 euros, que visa contribuir para a aquisição de uma ambulância destinada ao transporte de doentes não urgentes. Na apresentação da proposta o presidente do município, Manuel Valamatos, destacou que a aquisição deste veículo, que vai reforçar a resposta existente, se torna essencial “para a Cruz Vermelha cumprir a sua missão e responder às necessidades da nossa comunidade”.

Segundo os responsáveis da Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário de Abrantes/Tomar, com esta nova viatura “estima-se que seja possível aumentar a resposta em cerca de 1.500 utentes ao ano com origem nas diversas freguesias do concelho”.