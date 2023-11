Alerta para cuidados a ter na apanha da azeitona

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) lançou uma acção de sensibilização à população sobre a necessidade de um maior cuidado e a adopção de estratégias de prevenção de quedas e de acidentes durante a campanha de apanha da azeitona. Em nota informativa, o CHMT, que agrega as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, indica que todos os anos há dezenas de acidentes e quedas que ocorrem no contexto da apanha da azeitona, manual ou mecanizada, e que originam a necessidade de atendimento no serviço de urgência hospitalar.

“Falamos de quedas de árvores que podem muitas vezes ser fatais, traumatismos graves e acidentes com maquinaria pesada”, contextualiza o CHMT tendo referido ainda que a sinistralidade durante a campanha da azeitona “pode também ocorrer nas fases do transporte ou mesmo no processamento da azeitona no lagar”.