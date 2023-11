Apartamentos da antiga EPC em Santarém já estão na posse de privados

Já foram assinadas as escrituras de venda dos quatro blocos de apartamentos da antiga Escola Prática de Cavalaria, negócio que permitiu à Câmara de Santarém arrecadar perto de um milhão de euros. Promotores imobiliários vão proceder à reabilitação dos degradados imóveis e colocá-los no mercado de habitação.

Já estão formalizadas as escrituras de venda dos quatro blocos habitacionais da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC)”, em Santarém. No total são 32 apartamentos que a Câmara de Santarém vendeu a quatro promotores imobiliários, que pretendem recuperar aquele património, degradado e ao abandono há mais de uma dúzia de anos, para o colocar no mercado de habitação. Segundo revelou o vice-presidente do município, João Leite, os novos proprietários pretendem iniciar a reabilitação dos imóveis durante o ano 2024.

Tal como O MIRANTE noticiou, a Câmara de Santarém encaixa quase um milhão de euros com a venda dos quatro blocos, com oiti apartamentos cada, que foram a hasta pública no dia 28 de Julho último. A base de licitação para cada um dos blocos, composto por oito apartamentos, foi de 217.580 euros e dessa vez apareceram interessados. Quatro sociedades apresentaram propostas para aquisição de um ou mais blocos e, curiosamente, nas licitações que se seguiram à abertura das propostas cada empresa acabou por ficar com um bloco.

O bloco 1 foi adjudicado por 230.000,10 euros à empresa Afonso Leonardo Lda; o bloco 2 foi adjudicado à empresa Sucesso Digital Lda por 226.553 euros; o bloco 3 foi adjudicado à empresa Ricardos & Silvério Lda por 240.900,11 euros; e o bloco 4 foi adjudicado à empresa Vontade Mágica Lda por 239.800,11 euros. No total, o município vai encaixar cerca de 937 mil euros.

A autarquia já tinha tentado vender anteriormente aquele património em hasta pública não tendo nessas ocasiões surgido interessados. Daí ter baixado substancialmente o valor base de licitação para cada bloco, que chegou a ser mais do dobro do que foi estabelecido nesta última tentativa de venda.