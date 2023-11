Aproveitam hora da missa para roubar ouro em Casais da Lagoa

Um furto num apartamento em Casais da Lagoa, no concelho de Azambuja, no feriado de 1 de Novembro, rendeu vários cordões em ouro aos assaltantes que aproveitaram a ida dos residentes à missa para partirem uma janela e invadirem a habitação. O alerta foi dado à GNR pelos donos da casa que ao regressarem da missa se depararam com um dos vidros das janelas partido. Além dos cordões em ouro não há indício de que tenham levado outros objectos de valor. A Guarda esteve no local e está a investigar.