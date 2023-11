Árvores em risco de queda abatidas em Santarém

A Câmara de Santarém executou o abate de duas árvores, uma da espécie eaeagnus angustifolia (oliveira do paraíso), que se encontrava com podridão na base, no Jardim de São Domingos e uma outra, da espécie salgueiro, em risco de queda, no espaço verde de Vale de Estacas (ciclovia). Os abates vêm na sequência do trabalho de avaliação do estado fitossanitário das árvores existentes nos espaços verdes da cidade.

“A decisão de abater qualquer árvore resulta sempre de uma séria avaliação e da procura de alternativas capazes de manter a segurança e dignidade das espécies arbóreas”, afirma a autarquia em comunicado, acrescentando que vão ser plantadas outras árvores em substituição das agora abatidas.