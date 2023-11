Autoridades procuram jovem desaparecido na Ribeira de Santarém

João Nobre tem 25 anos e foi visto pela última vez a 3 de Novembro junto à zona desportiva da Ribeira de Santarém.

Depois de vários dias de buscas e de alertas dados às autoridades de possíveis avistamentos continua por esclarecer o desaparecimento de João Nobre, o jovem de 25 anos que foi visto pela última vez na sexta-feira, 3 de Novembro, na zona desportiva na Ribeira de Santarém, concelho de Santarém.

Fonte oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou a O MIRANTE na terça-feira, 7 de Novembro, data de fecho desta edição, que as patrulhas continuavam no terreno, embora com menos meios e que as autoridades se têm mobilizado sempre que há novas pistas sobre o possível paradeiro de João Nobre, que até então não deram em nada. A mesma fonte referiu ainda que o telemóvel do jovem ora surge ligado ora desligado e que para já todas as hipóteses se mantêm em aberto.

Além das autoridades, também a família e amigos do jovem se têm empenhado em buscas, mas sem sucesso. No dia do desaparecimento, João Nobre vestia um casaco azul e verde e calças desportivas.