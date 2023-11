Avançam obras no parque ribeirinho da Póvoa de Santa Iria

Até final do ano vão estar em curso trabalhos de reparação de elementos de madeira existentes ao longo do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo e Praia dos Pescadores na Póvoa de Santa Iria. São obras de 158 mil euros da responsabilidade da Câmara de Vila Franca de Xira que visam reparar ou substituir elementos empenados, para repor o seu bom estado e possibilitar a utilização em segurança.

Com o passar do tempo os materiais em madeira já apresentavam sinais de degradação, requerendo trabalhos de acompanhamento, requalificação e manutenção, nomeadamente ao nível de estruturas de ensombramento, guardas de madeira, mobiliário urbano, cais, paliçadas e passadiços.