Bombeiros Municipais de Sardoal procuram voluntários

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

As inscrições para seguir a carreira de bombeiro voluntário nos Bombeiros Municipais de Sardoal estão abertas. Os requisitos incluem ter entre 17 e 44 anos, o 12º ano, espírito voluntário, gostar de servir o próximo, querer seguir o lema “vida por vida” e estar disponível para uma formação especializada na área da protecção e socorro. Após preenchimento do formulário online os candidatos são contactados por elementos do corpo de bombeiros. Serão necessários os documentos cartão de cidadão, carta de condução, grupo sanguíneo, certificado de habilitações literárias, IBAN, atestado de robustez física e boletim de vacinas actualizado.