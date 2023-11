Limpeza no cais de Salvaterra de Magos e Vala Real

A câmara municipal e a União das Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, estão a limpar o valado da Vala Real e a remover jacintos da vala e do cais. Os atletas de canoagem do Clube de Natação de Salvaterra de Magos terão agora a margem norte do cais à disposição durante o Inverno.