Mais de 300 pessoas receberam acompanhamento para cancro da mama no Médio Tejo

No Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em 2022, mais de três centenas de utentes receberam acompanhamento para o cancro da mama, dos quais 257 necessitaram de internamento para tratamento na instituição que abrange as unidades hospitalares de Torres Novas, Tomar e Abrantes. Além disso foram realizadas perto de um milhar de consultas de Senologia direccionadas para patologias malignas e benignas da mama. Actualmente, 242 utentes estão em tratamento de ambulatório com medicação fornecida pela Farmácia de Ambulatório do CHMT.

Segundo a instituição de saúde do Médio Tejo, o cancro da mama, diagnosticado e tratado precocemente, tem uma taxa de cura superior a 90%. “A prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais, daí ser muito importante a realização de exames de rastreio, mesmo sem sinais sugestivos de doença, e a prática regular do auto-exame da mama sendo também recomendada a realização de mamografia anualmente, ou de dois em dois anos, em mulheres a partir dos 40/45 anos”, afirma o CHMT, acrescentando que é importante lembrar que o cancro da mama afecta também os homens, embora em menor número. “A prevenção e o diagnóstico precoce são igualmente cruciais para ambos os sexos destacando a importância da consciência e da educação sobre a doença, independentemente do género”, concluiu.