Polícia Judiciária investiga desaparecimento de jovem asiático no Porto Alto em dia de escola

Xuefeng Zhou, mais conhecido por Afonso, saiu de casa a 30 de Outubro para ir para a Escola Básica do Porto Alto onde não chegou a entrar. A investigação do desaparecimento passou para a alçada da Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o desaparecimento de Xuefeng Zhou, de 16 anos, de origem asiática e residente no Porto Alto, freguesia de Samora Correia, que terá saído de casa na manhã de segunda-feira, 30 de Outubro, para ir para a escola onde, nesse dia, não chegou a entrar.

Após a família ter dado o alerta, pelas 22h00, para o desaparecimento do jovem também conhecido por Afonso e Fon Fon, fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) assegurou a O MIRANTE que foram de imediato mobilizadas patrulhas para percorrer aquela localidade do concelho de Benavente. Esforços que acabaram por se revelar infrutíferos e que levaram a Guarda, no dia seguinte, a solicitar que o caso passasse para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), o que acabou por acontecer após a intervenção do Ministério Público.

A GNR, com o apoio dos bombeiros, chegou a desencadear buscas pela localidade, incluindo nos rios Sorraia e Almansor. Para já, ao que O MIRANTE conseguiu apurar, não há indícios de crime, mas também não há pistas ou possíveis avistamentos de Afonso, estando todas as hipóteses em aberto.

Xuefeng Zhou vive com os pais, um casal de empresários, e a irmã numa habitação próxima das instalações da Associação Recreativa do Porto Alto e é aluno do nono ano na Escola Básica do Porto Alto. Têm sido vários os amigos que têm lançado apelos nas redes sociais a alertar para o desaparecimento do jovem. Também a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Samora Correia lançou um apelo onde pede a ajuda de todos para se tentar encontrar o jovem.