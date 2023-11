Preocupação com falta de manutenção do Parque Empresarial de Tomar

A falta de conservação e manutenção do Parque Empresarial de Tomar foi motivo de queixa de um conjunto de empresários que têm as suas empresas no local. Durante a última reunião de câmara o vereador Tiago Carrão (PSD) quis saber se o presidente da Câmara de Tomar tem conhecimento da falta de limpeza de ervas e silvas referindo a falta de acção ao longo da última década no parque empresarial. “Pouco mais se fez do que alterar o nome, por umas placas que mal se lêem e perder uma candidatura aprovada de mais de um milhão de euros para aquela zona”, afirmou o vereador do PSD. Hugo Cristóvão, presidente do município, começou por destacar a importância que dá ao parque empresarial relembrando a actualização do regulamento de preços por metro quadrado de 11 euros para 50 cêntimos para as empresas. O autarca falou ainda do trabalho de reversão de lotes para recuperar e entregar a outras empresas, nomeadamente lotes que estavam entregues a empresas há muitos anos e que “nunca se tinham implementado ou tinham, mas, entretanto, fecharam”, explica. Sobre a falta de manutenção Hugo Cristóvão afirma que prevê a contratação de um novo serviço de manutenção pelo gabinete de apoio às empresas. Esclarece que, por não poderem aplicar herbicidas, vai sempre haver uma altura naquele ou em outros locais em que as ervas estão maiores.