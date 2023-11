Presidente da comunidade intermunicipal preocupado com fecho de urgência

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, Manuel Valamatos, mostra-se “muito preocupado” com o fecho da Urgência Pediátrica do Hospital de Torres Novas aos fins-de-semana esperando que seja encontrada rapidamente uma solução. “Estou muito preocupado. Estamos todos preocupados, deduzo que é um problema de todos. Espero, na verdade, que os cidadãos estejam protegidos e que as negociações com os sindicatos dos médicos tenham efeito positivo e que consigamos ultrapassar estas dificuldades”, disse Manuel Valamatos, em declarações à agência Lusa. O presidente da comunidade intermunicipal lembrou que “felizmente” na sua zona, e comparativamente com o que se tem passado na Área Metropolitana de Lisboa e Vale do Tejo, a situação não é tão dramática.

A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo considerou que as situações vividas actualmente, “agravadas em relação ao trimestre anterior, resultam de muitos anos de políticas erradas na formação e gestão de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde”. “Exige-se que os responsáveis tomem as medidas necessárias e urgentes para garantir os indispensáveis cuidados de saúde de qualidade e proximidade à população do distrito de Santarém”, reclamam os utentes da saúde.