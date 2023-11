Vila Franca de Xira debateu saúde mental e discriminação

O Dia Municipal para a Igualdade, a 24 de Outubro, foi assinalado no concelho de Vila Franca de Xira com uma jornada de trabalhos dedicada ao tema “Igualdade e Não Discriminação: A Saúde Mental Exige”. A sessão de abertura contou com a presença da vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Marina Tiago, e da Coordenadora do Núcleo de Prevenção da Violência Doméstica e Violência de Género da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), Marta Silva. Ao longo do dia, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca do Ribatejo, vários especialistas fizeram, através de quatro painéis, a abordagem a várias temáticas, incluindo os impactos da orientação sexual e identidade de género na saúde mental, a importância da inclusão, a radicalização e as suas implicações na saúde mental e a deficiência enquanto geradora de desigualdade.