“A Tentação do Mar” de Manuel Fernandes Vicente é apresentado a 1 de Dezembro

O livro “A Tentação do Mar”, de Manuel Fernandes Vicente, vai ser apresentado dia 1 de Dezembro, pelas 16h30, no Cineteatro São João, no Entroncamento. O autor, professor aposentado, natural de Malpica do Tejo mas residente desde criança no Entroncamento, tem vários livros publicados, nomeadamente quatro da colecção “Música nas Cidades”, que reúnem textos, na sua maioria publicados no Blitz. Para além desses tem ainda livros com compilações de crónicas e reportagens, como O Vento das Sete Serras e O Povo do Tejo. A Tentação do Mar reúne em quase seiscentas páginas, textos (muitos dos quais publicados na imprensa), organizados numa dezena de capítulos denominados: Fainas, Finisterras, Geossítios, Heranças, Lagunários, Missões, Rostos, Paisagens, Rios e Testemunhos.

Manuel Fernandes refere-se ao livro, na sua introdução, como sendo “sobre o mar, sobre a tentação e o fascínio que sempre exerceu sobre os Portugueses (...), e de “amor por Portugal e pelos Portugueses”, onde há também “(...) outros propósitos e outras histórias de portugueses e portuguesas, senhores de vidas com sentido e que nos ajudam a entender melhor quem realmente somos”.