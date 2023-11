Exposição em Alcanena assinalou Dia Internacional do Homem

A exposição colectiva “A Arte é um dos meios que une os Homens” vai estar patente na Galeria Municipal Maria Lucília, em Alcanena, de 20 de Novembro a 15 de Dezembro. A inauguração decorreu no dia 20 de Novembro e realizou-se no âmbito do Dia Internacional do Homem, que se assinala dia 19. O objectivo foi homenagear os homens artistas que passaram pelo espaço e que já expuseram as suas obras na galeria municipal, deixando um importante contributo no panorama artístico do concelho. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h às 17h30.