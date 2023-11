Tomar recebe quarta edição da Semana da fotografia

A IV Semana da Fotografia em Tomar começou no dia 18 de Novembro, no Centro de Estudos em Fotografia de Tomar (CEFT), na Casa dos Cubos, no âmbito do 5º aniversário do centro. A iniciativa contou com a inauguração da exposição “Se isto fosse um paraíso feito de nada”, de Francisco Ascensão, e uma visita guiada pelo autor. Estiveram também presentes no evento a vereadora Rita Freitas, em representação do município de Tomar e Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, instituições parceiras do projecto. Durante a semana vão realizar-se um conjunto de conferências online dedicadas à investigação em fotografia, a Oficina de Quimigramas e a abertura do Clube de Fotografia do CEFT. A iniciativa termina a 25 de Novembro.