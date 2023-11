Artistas expõem em Tomar trabalhos inspirados numa viagem à terra da porcelana

Exposição engloba peças criadas pelas artistas Beatriz Correia, Graça Coutinho e Susana Piteira, inspiradas numa viagem a Jingdezhen, na China, a terra natal da porcelana. A mostra está patente até 4 de Fevereiro no Complexo Cultural da Levada de Tomar.

A inauguração da exposição de cerâmica “Bright as Silver, White as Snow”, das autoras Beatriz Correia, Graça Coutinho e Susana Piteira, integrada nos “Sítios do Barro III”, decorreu a 11 de Novembro, no Complexo Cultural da Levada de Tomar. A ideia da exposição, que pretende acrescentar algo de diferente à programação cultural do concelho, começou a desenvolver-se em 2019 numa viagem à terra natal da porcelana, em Jingdezhen, na China, para realizarem uma residência artística. No século XVI, os portugueses fizeram grandes encomendas produzidas em Jingdezhen e trouxeram-nas para a Europa, numa altura em que ainda era um mistério o método como os chineses trabalhavam a porcelana, explica a O MIRANTE Beatriz Correia.

Um livro sobre os sítios mais importantes da cerâmica no mundo, que começava precisamente em Jingdezhen, a “capital” da porcelana, despertou o interesse das autoras da exposição. “Achávamos que era uma coisa muito complicada e quase impossível, mas acabamos por ir atrás dessa ideia e conseguimos realizá-la”, refere Beatriz Correia, acrescentando que foram apoiadas pela bolsa da Fundação Oriente.

Durante um mês trabalharam num estúdio em Sanbao, enquanto também visitavam museus, galerias, estúdios de artistas, fábricas, algumas abandonadas que funcionaram até aos anos 80 e centros de cerâmica. A diferença cultural e o ambiente partilhado com pessoas locais inspiraram as escultoras que criaram inúmeras peças a partir do “ouro branco”, como flores, paisagens, signos-arqueológicos e linguísticos, maioritariamente em pasta de porcelana vidrada. O trabalho continuou a ser desenvolvido em Portugal a partir da experiência das artistas na China, evocando a essência da porcelana “Bright as Silver, White as Snow”. No espaço da Levada estão presentes alguns dos trabalhos até 4 de Fevereiro de 2024.