Exposição em Tomar com colecção única de marcadores de livros

A inauguração da exposição “Tabuleiros de histórias numa colecção de marcadores” realizou-se a 7 de Novembro, na Biblioteca Municipal de Tomar, no âmbito das comemorações do 26º aniversário. A colecção de Guida Bruno, que começou ao catalogar livros no Museu do Teatro e que tem cerca de 72 mil exemplares catalogados, deu o mote para a exposição. Um marcador artesanal feito por Amélia Rey Colaço, uma actriz de renome em Portugal, é um dos artigos mais estimados da mostra, assim como um de Raul Solnado e um livro de infância de David Ferreira, filho de David Mourão Ferreira.

Guida Bruno começou a receber ofertas de todo o mundo quando fez a divulgação numa revista da especialidade, algumas em materiais muito surpreendentes que podem ser vistos em Tomar. Existem também marcadores diferentes como bilhetes de eléctrico que permitem distinguir a época e o local onde foram feitos. A exposição está patente até 30 de Novembro.