Fátima soma nona vitória consecutiva na 1ª divisão distrital

Na décima primeira jornada da 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, o CD Fátima venceu o SL Cartaxo por 2-0 e mantém-se líder isolado do campeonato com 28 pontos. Em 2º lugar na tabela classificativa, com 26 pontos está o Ferreira do Zêzere, que derrotou o Mação por 3-2. A equipa que completa os três primeiros lugares, Abrantes e Benfica, também saiu vitoriosa na partida contra o Atlético Ouriense por 2-1. O jogo Coruchense- GD Forense, que terminou 3-3, foi o que teve o maior número de golos somados nesta jornada.