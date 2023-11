Filipe Vitorino e Ana Santos venceram torneio de atletismo de Rio Maior

Filipe Vitorino, atleta do Clube de Natação de Rio Maior, e Ana Santos, atleta da equipa Família Santos Madeira, foram os vencedores da prova principal de seis quilómetros da volta à União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João. A prova esteve integrada no Torneio de Atletismo das Freguesias de Rio Maior “Jorge Miguel” e realizou-se a 12 de Novembro.

Os oito primeiros lugares de cada escalão tiveram direito a um prémio, tal como as cinco equipas com melhor classificação geral, o atleta mais novo e o mais velho e o atleta da categoria Necessidades Educativas Especiais. Miguel Santos, vereador do desporto da Câmara de Rio Maior e elementos da União de Freguesias local marcaram presença num evento que contou com a participação de mais de três centenas de atletas.