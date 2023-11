Ginasta de Torres Novas em bom plano no Torneio Internacional de Gaia

A ginasta Mia Miele, do Clube de Ginástica de Torres Novas, alcançou o sexto lugar na geral individual no Torneio Internacional de Gaia em Ginástica Artística Feminina, onde representou a Selecção Distrital de Santarém. Com uma prova sem falhas, a jovem conseguiu alcançar o 3º lugar nos saltos e ser a melhor ginasta portuguesa em prova no escalão em que competiu. Carolina Alves, também do Clube de Ginástica de Torres Novas, não conseguiu mostrar o seu valor em competição, depois de se ter lesionado num joelho quando estava a decorrer o aquecimento no primeiro aparelho. As ginastas foram acompanhadas pelo treinador Diogo Soares que também integrou a comitiva da Selecção Distrital de Santarém. A prova contou com a presença de 180 ginastas de oito países.