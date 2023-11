Kempo da Póvoa de Santa Iria conquista medalhas na Taça de Portugal

Oito atletas e quatro técnicos da Michael Team Loyos Fighting Associação (MTLF) da Póvoa de Santa Iria conquistaram nove medalhas de ouro, cinco de prata e três de bronze nos estilos de Rumble, Semi Light, full kempo e submission na Taça de Portugal de Kempo. Disputada em Portalegre no fim-de-semana de 11 e 12 de Novembro, a competição teve como um dos momentos mais emocionantes para a equipa ribatejana a eleição de João Martins como atleta masculino do torneio no escalão infantil e iniciado. A MTLF Associação reforçou o seu compromisso com o desenvolvimento das artes marciais na região, representando os concelhos de Vila Franca de Xira e Salvaterra de Magos. A associação oferece treino especializado em diversas modalidades incluindo Kempo, Taekwondo, Boxe, Kickboxing, Full Contact e Krav Maga.