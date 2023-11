Melhor adesão de sempre na Mini e Meia Maratona de Abrantes

Sexta edição da iniciativa contou com cerca de 550 atletas nas várias provas. Ricardo Fonseca e Ana Carrêlo, atletas de Tomar, venceram a meia e mini-maratona, respectivamente, no seu escalão.

A sexta edição da Mini e Meia Maratona de Abrantes juntou cerca de 550 atletas, de oito países diferentes, divididos entre a mini e meia-maratona, provas jovens e caminhada. A edição bateu o maior número de participantes desde a sua realização. Nas provas Ricardo Fonseca, atleta do grupo Thomar Athletics e Ana Rodrigues, de Anadia, foram os vencedores da meia-maratona no escalão masculino e feminino. Na mini-maratona, João Pereira, atleta de GruPito – The Dog Pack, e Ana Carrêlo, também do grupo Thomar Athletics, foram os vencedores do seu escalão. A competição organizada pela Câmara Municipal de Abrantes, com o apoio da Casa do Benfica de Abrantes, recebeu o estatuto de Ecoevento, atribuído pela Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A., como um exemplo de adopção de medidas ambientais adequadas que promovem os conceitos da sustentabilidade.