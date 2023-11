Câmara de Salvaterra distribui 90 mil euros por CBES do concelho

O Centro de Bem-Estar (CBES) Social de Glória do Ribatejo, de Marinhais, de Muge e de Foros de Salvaterra vão receber apoio da Câmara de Salvaterra de Magos, que aprovou um protocolo com cada uma das instituições na reunião de câmara de 8 de Novembro. O CBES de Glória do Ribatejo e o de Muge recebem ambos 20 mil euros e os restantes 25 mil. O presidente da câmara, Hélder Esménio (PS), explica que as instituições em causa estão a par dos valores e que a diferença de apoio se prende com as diferentes distâncias que percorrem para recolher as crianças e os idosos.