Comemoração do reconhecimento da “Tiragem da Cortiça” como Património Cultural Imaterial

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça comemora na quarta-feira, 29 de Novembro, o reconhecimento da tiragem da cortiça, inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial a 29 de Novembro de 2021. A sessão de abertura está a cargo do presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, e da presidente da Associação de Produtores Florestais (APFC), Rita Bonacho. Segue-se a visualização do filme “O Cantar da Cortiça”, realizado por Tânia Prates. “Gestão Sustentável dos Montados: a importância das boas práticas na tiragem da cortiça para a sua salvaguarda” é o tema da mesa redonda. A iniciativa vai contar com representantes da APFC, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da Direção-Geral do Património Cultural. Pelas 10h45 será descerrada uma placa comemorativa da inscrição da tiragem e, na Herdade de Concelhos e Concelhinhos, realiza-se uma acção de plantação de sobreiros. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias até 27 de Novembro.