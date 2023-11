Entroncamento apresenta plano de gestão de resíduos

O Centro Cultural do Entroncamento recebeu no dia 22 de Novembro uma sessão de esclarecimento do PAPERSU – Plano de Ação do Plano Estratégico de Resíduos Urbanos do Entroncamento. O município apresentou o seu plano de gestão de resíduos, estruturado em três eixos: prevenção e redução da produção de resíduos, melhoria da separação para aumentar a reciclagem e a implementação de medidas de acompanhamento, fiscalização e monitorização.

Além das recolhas selectivas tradicionais de embalagens, cartão e vidro, o município já recolhe e recicla os resíduos dos jardins públicos e podas de árvores, recolhe separadamente os óleos alimentares usados, têxteis e pilhas e iniciou a gestão dos bio-resíduos mediante a distribuição de compostores domésticos. Estão em estudo e preparação novas medidas a implementar a partir de 2024.