Ourém apoia compra de viaturas por associações e instituições

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O período de candidaturas para o programa que visa apoiar Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), associações culturais, recreativas e desportivas e corporações de bombeiros do concelho de Ourém está aberto até 31 de Dezembro. Segundo a Câmara de Ourém, esta nova linha de apoio criada pelo município tem o valor global de 700 mil euros.

“Após dois programas de apoio municipais que permitiram a aquisição de viaturas por diversas IPSS e associações do concelho o município de Ourém determinou lançar um novo programa para colmatar as carências e necessidades ainda existentes neste âmbito”.