Torres Novas promove campanha para tornar comércio local mais atractivo

Campanha “Natal Local” pretende mexer com a economia do concelho e promover uma relação mais próxima entre os munícipes e o comércio local.

O município de Torres Novas está a promover a campanha “Natal Local” desde 20 de Novembro. A iniciativa consiste na emissão de cartões de 10 e 20 euros que podem ser adquiridos por metade do valor. A campanha pretende tornar o comércio local mais atractivo, apoiar a economia, a manutenção do emprego e apoiar a população local fomentando uma relação mais próxima entre os munícipes e o comércio.

Os interessados podem adquirir os cartões no serviço de tesouraria do município, no edifício dos Paços do Concelho, nas Piscinas Municipais Fernando Cunha, na bilheteira do Teatro Virgínia e na Loja de Cidadão. Cada residente só pode adquirir um valor máximo de 25 euros em cartão e em cada compra só podem ser utilizados, no máximo, três cartões. Cada pessoa só pode adquirir cartões para o máximo de quatro pessoas, incluindo o seu, tendo de fazer a apresentação física dos originais dos cartões de identificação de todas as pessoas para as quais está a efectuar a compra.

A iniciativa destina-se aos estabelecimentos de comércio, restauração, alojamento e outros serviços do concelho de Torres Novas e decorre de 1 de Dezembro a 5 de Janeiro de 2024.