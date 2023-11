Vila a Copo leva os melhores vinhos da região à Vila da Marmeleira

O Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira está a organizar a terceira edição da Vila a Copo, um evento de degustação e comercialização de vinhos que tem o apoio da Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo e a colaboração de várias casas vinícolas da região Tejo. O evento realiza-se sábado, 25 de Novembro, das 15h30 às 19h30, na sede do grupo, em Rio Maior. Vão estar presentes enólogos, influencers e bloggers para esclarecer dúvidas e questões relacionadas com os vinhos em prova. A entrada custa 5 euros e inclui o copo.