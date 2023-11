Associação de Solidariedade Social da Fajarda vai a votos

A Associação de Solidariedade Social da Fajarda (ASSF) reúne em assembleia-geral eleitoral no dia 16 de Dezembro, entre as 14h00 e as 18h00, tendo como ponto único na ordem de trabalhos a eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2024/2027. A mesa de voto vai estar na sede da associação e se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados a sessão começa meia hora depois. As listas candidatas têm de ser entregues na secretaria da ASSF até às 17h00 de 29 de Novembro. Para 25 de Novembro, pelas 14h30, está agendada a assembleia-geral para discutir a proposta de orçamento e actividades para o ano 2024.