BE de VFX quer conhecer todos os estudos para a alta velocidade

O Bloco de Esquerda, através da concelhia de Vila Franca de Xira, anunciou que não aceitará que o avanço da quadruplicação da Linha do Norte, proposta pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), avance sem o confronto de propostas alternativas. Em comunicado, o BE condena a falta de transparência do traçado proposto pela IP e diz não concordar que Alhandra e Vila Franca de Xira sejam “descaracterizadas para que o país continue a ignorar a necessidade de densificação da rede ferroviária, de optimização da infraestrutura existente e de avaliação com rigor e transparência das soluções possíveis”.

No Parlamento, a bancada do BE já enviou ao Ministério das Infraestruturas um pedido para que lhe fossem remetidos todos os estudos referentes ao projecto mas apenas foi enviado o que já é do conhecimento da comunidade e que foi apresentado pela IP em duas sessões públicas realizadas em Alhandra e Vila Franca de Xira. Estudo esse que, para o Bloco, “arrasará” com aproximadamente metade da largura da Avenida Afonso de Alburquerque, em Alhandra, o abate de todo o arvoredo e ainda a destruição do bairro da Cimpor. “Tais impactos têm motivado a indignação e mobilização da sociedade civil onde o Bloco partilha do sentimento geral da população”, refere o partido em comunicado.