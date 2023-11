Queixas com deposição indevida de resíduos verdes em Marinhais

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ricardo Tavares, morador da Rua dos Leiteiros, em Marinhais, queixa-se desde o ano passado da deposição indevida de resíduos verdes junto ao contentor do lixo da rua onde reside. O morador afirma que já reportou diversas ocorrências aos serviços municipais da Câmara de Salvaterra de Magos, mas que a situação continua a acontecer com muita frequência.

Segundo Ricardo Tavares foi aberto um processo de averiguações por parte dos serviços municipais e passados alguns meses voltaram a ser depositados resíduos. O morador solicitou a presença da Guarda Nacional Republicana (GNR), tendo-se procedido à identificação do infractor e elaborado o auto de ocorrência. “Já existe a identificação de um infractor e limitam-se a desvalorizar e ignorar a situação. Se a iniciativa de accionar a recolha não partir de mim, o acumular de resíduos tende a aumentar cada vez mais”, desabafa.

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, refere, a O MIRANTE que a deposição de resíduos verdes existe, mas que é realizada uma recolha quase diária. Hélder Esménio sublinhou ainda a existência de uma estação de transferência em Marinhais.