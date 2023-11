Benavente limpa jacintos do rio Sorraia

Acção de limpeza vai decorrer durante o mês de Novembro e visa limpar o silvado e as plantas infestantes do rio Sorraia.

A Câmara Municipal de Benavente, em colaboração com a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia e os Bombeiros Voluntários de Benavente, está a levar a cabo trabalhos de limpeza mecânica e manual de silvado e da praga de jacintos que tem obstruído e afectado o rio Sorraia.

A acção de limpeza foi desenvolvida pela equipa de roçadores da câmara e pelos trabalhadores da Associação de Regantes, concretamente com a condução da máquina giratória. Os bombeiros deram apoio com uma embarcação que auxiliou na limpeza da zona de pesca, em Benavente.

As plantas acumuladas nas margens do rio, não estando em contacto com a água, irão desfazer-se naturalmente, tratando-se de uma planta composta, essencialmente, por água. Os trabalhos, que estão agora localizados a montante da zona ribeirinha de Benavente, irão decorrer durante o mês de Novembro.