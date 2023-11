Aeroporto: grupo de engenheiros e economistas insiste em solução Alverca-Portela

Proposta apresentada por grupo de economistas e engenheiros defendendo uma solução Alverca-Portela acabou por não integrar o conjunto de soluções que estão a ser estudadas pela Comissão Técnica Independente para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa.

Um grupo de economistas e engenheiros publica esta sexta-feira uma carta aberta em que defende uma solução que passa pelas localizações Alverca-Portela, ligadas por um ‘shuttle’ que demoraria 12 minutos. Este grupo, além de Luís Póvoas Janeiro, inclui José Proença Furtado, António Segadães Tavares, António Carmona Rodrigues, António Gonçalves Henriques, Fernando Nunes da Silva, Ricardo Ferreira Reis e Rui Vallejo de Carvalho.

Em declarações à Lusa, Luís Póvoas Janeiro, economista da Católica Lisbon, explicou que este ‘hub’ foi apresentado à Comissão Técnica Independente (CTI), mas acabou por não integrar o grupo de soluções que estão a ser estudados pela entidade para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa.

Resolveram agora voltar a apresentar a solução tendo em conta o contexto actual, com novas eleições marcadas para Março do próximo ano. “Esta hipótese já foi chumbada duas vezes antes”, lembrou Luís Póvoas Janeiro, dizendo que ainda pode ser incluída no processo, se houver “lucidez”.

Para o economista esta solução é mais “económica”, incluindo o ‘shuttle’ que ligaria os terminais em 12 minutos, sendo que a opção por este ‘hub’ custaria no geral cerca de 1.000 milhões de euros, destacou, um valor que seria absorvido pela concessionária.

Entre as vantagens apontadas pelo grupo de especialistas que defendem esta alternativa está a redução do ruído para as populações da região e uma “revolução ferroviária”, de acordo com um documento enviado à Lusa, que permitirá poupar, garantem 5.000 milhões de euros. Realçam ainda que estaria concluído muito mais rapidamente do que as outras soluções apresentadas, estimando que demoraria quatro anos depois de tomadas a decisão a estar totalmente operacional.

Em 27 de Abril, a CTI anunciou que está a estudar a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa e anunciou nove opções possíveis para o novo aeroporto, que incluem as cinco definidas pelo Governo mais Portela + Alcochete, Portela + Pegões, Rio Frio + Poceirão e Pegões. Uma resolução do Conselho de Ministros, aprovada no ano passado, definiu a constituição de uma CTI para analisar cinco hipóteses para a solução aeroportuária de Lisboa (Portela + Montijo; Montijo + Portela; Alcochete; Portela + Santarém; Santarém), mas previa que pudessem ser acrescentadas outras opções.