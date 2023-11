Atropelamento mortal na Linha do Norte em Santarém

Uma pessoa morreu após ser atropelada por um comboio na Linha do Norte, ao princípio da noite de quinta-feira, 16 de Novembro, na zona de Santarém. O alerta para o incidente foi dado pelas 20h24 e obrigou ao corte da circulação de comboios entre Santarém e Santana-Cartaxo, informou fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo. A circulação ferroviária foi restabelecida pelas 22h30. Para o incidente foram destacados os bombeiros sapadores e voluntários de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e a PSP.