Nova linha do metro entra em Orçamento de Estado mas deixa Vialonga de fora

Investimento de 527,3 milhões de euros na nova linha do Metropolitano de Lisboa não contempla Vila Franca de Xira, como se temia, mas o presidente do município diz que está a lutar para conseguir integrar uma ligação ao concelho no âmbito do novo plano de acessibilidades da Área Metropolitana.

A construção da linha Violeta do Metropolitano de Lisboa, que vai custar 527,3 milhões de euros, foi aprovada em Conselho de Ministros no dia 16 de Novembro, mas não contempla uma ligação a Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira. O alargamento da linha a Vialonga é uma reivindicação dos autarcas de todas as forças políticas do concelho ribatejano mas acabou por não constar no plano do Governo nesta fase.

A O MIRANTE o presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, garante que esta não é de todo uma notícia final sobre o assunto e diz não ter ficado surpreendido com a ausência do seu concelho. “O processo de alargamento da linha violeta a Vialonga está a ser estudado no âmbito do novo plano de acessibilidades da Área Metropolitana de Lisboa e temos feito reuniões sobre essa matéria. Em termos de Orçamento de Estado não seria possível, tecnicamente, incluí-la já”, explica.

O autarca socialista garante que Vila Franca de Xira está empenhada em trazer o metropolitano para o seu concelho - um sonho que se arrasta há quase duas décadas - e confirma que o estudo para se poder ligar a estação terminal projectada para Loures a Vialonga por metropolitano já está em curso para que possa ser incluído no plano de acessibilidades. “Não tenho grandes dúvidas que essa ligação ficará como prioridade no plano e depois haverá um Orçamento de Estado, mais adiante, onde essa ligação já irá aparecer”, refere.

De acordo com o Ministério do Ambiente e da Acção Climática, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai comparticipar o projecto da nova linha de metro em 390 milhões de euros. Os restantes 137,3 milhões de euros vão sair do Orçamento de Estado. A nova linha de metro ligará o concelho de Loures - desde a zona do Loureshopping e Hospital Beatriz Ângelo - a Odivelas num percurso de 13 quilómetros e será explorada e gerida pelo Metropolitano de Lisboa. A linha deve ficar concluída até final de 2026 e a estação terminal que é projectada para a linha violeta dista pouco mais de seis quilómetros do lugar do Quintanilho, já na freguesia de Vialonga e pouco mais de 9 km se ligasse ao Cabo de Vialonga, que fica muito perto do MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa.