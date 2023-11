Biblioteca de Tomar entrega distinções aos melhores utilizadores

Celebrações do 26º aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar terminaram a 15 de Novembro, com o espectáculo “4x100 – Homenagem aos poetas centenários” e reconhecimento dos melhores utilizadores da biblioteca durante o ano.

O espectáculo “4x100 – Homenagem aos poetas centenários”, no âmbito das comemorações do 26º aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar, decorreu a 15 de Novembro nas instalações. O espectáculo foi protagonizado por Filipe Lopes, que teve um início de carreira como contador de histórias e mediador de leitura vinculado à Biblioteca de Tomar. Filipe Lopes leu poemas de Eugénio de Andrade, Natália Correia, Mário Cesariny e Mário Henrique Leiria, e durante a leitura foi explicando o enquadramento dos poemas e interagindo directamente com os espectadores.

As comemorações do aniversário terminaram com um bolo de aniversário e a entrega de lembranças aos melhores utilizadores da biblioteca durante o ano, nomeadamente os irmãos Liya Steinfeld, de 11 anos (103 livros requisitados); Itamar Steinfeld, de 13 anos (99 livros requisitados); e Yula Hartmann, de 9 anos (90 livros requisitados).