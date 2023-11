Oficina na Zona Industrial de Tomar destruída por incêndio

Incêndio destruiu por completo uma oficina na Zona Industrial de Tomar deixando 12 postos de trabalho em risco.

Um incêndio destruiu totalmente uma oficina automóvel na Zona Industrial de Tomar no domingo, 12 Novembro. Além das perdas materiais, cerca de uma dúzia de postos de trabalho estão em risco na empresa Pereira e Veríssimo. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, explicou na reunião de câmara, realizada a 13 de Novembro, que esteve no local a acompanhar as operações dos corpos de bombeiros.

Hugo Cristóvão esclareceu que, entre o alerta e a chegada dos Bombeiros do Município de Tomar, decorreram cerca de cinco minutos. O autarca referiu que o combate ao incêndio foi feito a partir do exterior do edifício uma vez que o incêndio deflagrou muito rapidamente. Hugo Cristóvão adiantou que estão a decorrer as fases de avaliação e pede que as companhias de seguro sejam céleres para que haja a possibilidade da empresa se voltar a reerguer.

O alerta foi dado pelas 9h49. Para o local enviaram 16 veículos e 32 operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar. Estiveram também no local os Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere, Constância, Abrantes, Ourém, Caxarias, Torres Novas e Entroncamento.