Centenário da Associação de Futebol de Santarém com comemorações durante um ano

Programa de comemorações do centenário da AF Santarém foi apresentado na sede da associação em Santarém no dia 24 de Novembro.

O programa de comemorações do centenário da Associação de Futebol de Santarém (AFS) vai começar no dia 4 de Dezembro com o lançamento do livro “Pais e Atletas no futebol - um estudo sobre comportamentos”, pelas 18h30, no Santarém Hotel. Na sessão devem estar presentes os autores do livro e dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol, patrocinadora da publicação.

As celebrações vão decorrer durante um ano, já que o centenário se completa a 19 de Novembro de 2024. Até lá são diversas as actividades previstas, com destaque para a inauguração da primeira fase da Academia de Futebol, uma iniciativa conjunta da AFS e da Câmara de Santarém, e a realização de uma gala comemorativa que encerrará, em meados de Novembro do próximo ano, as celebrações.

Uma exposição itinerante alusiva à efeméride, que vai passar pelos 21 concelhos do distrito de Santarém em 2024, e a edição do “Livro do Centenário da AFS” são outras actividades a merecer destaque. Irá também ser organizado o Jogo do Centenário, que envolverá equipas de dois clubes centenários do distrito. A AFS apresentou também uma nova imagem de comunicação que se distingue pela referência no renovado logótipo ao centenário da associação fundada a 19 de Novembro de 1924. A parte exterior da sede na qual se deu a inauguração tem também um novo aspecto com a predominância da cor amarela.

A apresentação do programa de comemorações da AFS esteve a cargo do presidente da associação, Francisco Jerónimo, e contou com a presença de vários convidados, entre eles Rui Manhoso, antigo presidente da AFS e actual membro da direcção da Federação Portuguesa de Futebol.