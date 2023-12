Karatecas da Póvoa de Santa Iria conquistam três pódios

As atletas Cecília Alcântara e Alexandra Contins, da Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) da Póvoa de Santa Iria, conquistaram três pódios na Taça de Portugal de Karaté, disputada nos dias 18 e 19 de Novembro no Pavilhão do Caniço, na Madeira. Cecília Alcântara conquistou um segundo lugar em kumite juniores -66kg e um terceiro lugar em kumite seniores de +68kg. Já Alexandra Contins alcançou uma medalha de prata em kumite seniores +68kg, informa a associação em comunicado. A prova contou com 213 atletas de 57 clubes e 29 associações nacionais.