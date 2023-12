Carlos Coutinho deixa a presidência da Ecolezíria

Presidente da Câmara de Benavente passou a pasta da presidência da empresa intermunicipal para o tratamento de resíduos sólidos. Questões de saúde pesaram na decisão.

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), deixou a presidência da Ecolezíria, empresa intermunicipal para o tratamento de resíduos sólidos. A O MIRANTE o autarca diz que os motivos se prendem com questões de saúde, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). “Tive de regrar a minha vida. Possivelmente ainda vou deixar mais algumas responsabilidades e dedicar-me ao município nesta recta final de mandato, que é exigente. Vou honrar os compromissos com a população”, declarou.

Carlos Coutinho agradece a compreensão dos colegas nomeadamente do presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, que assumiu a presidência da empresa intermunicipal. “A questão dos resíduos tem uma dimensão muito significativa. É um dossiê exigente no presente e naquele que será o futuro”, considera.