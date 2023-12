Fernanda Rosa na lista para liderar União das Misericórdias Portuguesa

As eleições para a direcção da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) decorrem a 6 de Dezembro e a lista candidata tem a presença da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém. O acto eleitoral vai decorrer no auditório do Centro João Paulo II, em Fátima, entre as 11h00 e as 16h00. Fernanda Rosa integra a lista liderada pelo provedor da Misericórdia Pampilhosa da Serra, António Sérgio Martins. Herminio Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, preside à Comissão de Honra da lista.

A lista alternativa surge, segundo comunicado enviado para a redacção de O MIRANTE, devido ao “mal-estar interno que nos últimos anos vem crescendo dentro da UMP, traduzido numa contestação quanto às opções de gestão e falta de transparência da atual direcção”. A lista candidata apresenta como grandes objectivos “reforçar a representatividade das associadas e contribuir para a sustentabilidade e viabilidade das Misericórdias de Portugal. Refere ainda quatro eixos fulcrais: “maior transparência na gestão, maior previsibilidade na relação com o Estado, maior igualdade no tratamento das Misericórdias pela UMP e maior proximidade da UMP às suas associadas”.